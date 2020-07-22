"Лига справедливости" Снайдера: режиссер планирует "растянуть" фильм на 3,5 часа

Режиссер Зак Снайдер в интервью Beyond the Trailer рассказал о хронометраже своей версии "Лиги справедливости" и о том, как этот фильм вписывается во вселенную DC.

По словам Снайдера, еще в марте 2019 года, до того, как Warner Bros. взялась за запуск его фильма, он ориентировался на хронометраж в 214 минут, а это 3,5 часа. Таковой, скорее всего, и будет длительность предстоящей режиссерской версии фильма (в то время, как театральная версия длится 120 минут).

Он отметил, что версия "Лиги справедливости", которую доделывал Джосс Уидон, лучше соотносится с фильмами DC "Аквамен" и "Чудо-женщина". Его же версия призвана закончить сюжетную линию "Человека из стали" и "Бэтмена против Супермена", а потому она плохо сочетается с последующими картинами студии.

Снайдер также намекнул, что часть его фильма можно будет увидеть во время онлайн-трансляции San Diego Comic-Con 2020, запланированной 22-26 июля. Режиссер также заинтриговал "небольшим анонсом для его фанатов".

Как известно, "версию Снайдера" должны запустить в онлайн-кинотеатре HBO Max в следующем году.