Официальный трейлер фильма по мотивам игры Mortal Kombat покоряет сеть (видео)

Кинокомпания Warner Bros. показала первый официальный трейлер предстоящего боевика по мотивам популярной видеоигры под названием Mortal Kombat ("Мортал Комбат"), который также является перезапуском фильма 1995 года.

Сюжет фильма будет крутиться вокруг персонажа по имени Коул, за которым охотится Саб-Зиро. Узнав, что он один из избранных бойцов "Смертельной битвы", Коул начинает тренироваться и обучать других, чтобы в итоге прийти к победе на легендарном турнире.

В фильме сыграли Льюис Тан, Джессика Макнами ("Клятва", "Битва полов", "Мег: Монстр глубины"), Луди Лин, Макс Хуан, Джош Лоусон, Таданобу Асано ("Тор 1-3", "47 ронинов", " Мидуэй"), Мекхад Брукс, Джо Таслим, Хироюки Санада ("Росомаха: Бессмертный", "Живое", "Мстители: Финал") и другие.

View this post on Instagram A post shared by Mortal Kombat (@mortalkombatmovie)

Фильм снят австралийским коммерческим кинорежиссером Саймоном Маккуойдом. Это его первый режиссерский дебют в полнометражном фильме. Продюсерами являются Джеймс Ван (фильмы киновселенной "Заклятие", "Аквамен"), Тодд Гарнер ("Навстречу шторму", "Ты водишь!"), Саймон Маккуойд и Э. Беннетт Уолш ("Люди в черном: Интернэшнл", "Новый Человек-паук 2").

Фильм должен был выйти в мировом прокате 15 января 2021 года, однако из-за вируса премьера запланирована на 16 апреля на стриминге HBO Max.

Mortal Kombat - это игра, посвященная боевым сражениям, в которых не бывает пощады, поэтому фильм обещает быть жестоким.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. работает над над приквелом фильма "Чарли и шоколадная фабрика".