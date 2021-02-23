Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Обострение на Донбассе неизбежно: какой урок Путин вынес из войны с Украиной
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
Протестирована на 500 тысячах человек: как прибывшая в Украину вакцина проявила себя в Британии
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко
"Это не о правосудии, не о справедливости": как соцсети отреагировали на приговор Стерненко

"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)

"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф

Пока пандемия коронавируса буквально поставила "на паузу" съемки и выход ожидаемых кинопремьер во всем мире, новые сериалы выходят практически в прежнем режиме. Несмотря на обилие новых сериалов в 2021 году - прошлый, хоть и невероятно сложный год,  порадовал нас рядом действительно интересных проектов, которые вы могли пропустить.

"Телеграф" представляет несколько из них, которые точно заслуживают вашего внимания:

"Родители года" - Breeders (2020 - ...)

Пол и Элли - супруги с двумя детьми. Они очень стараются быть идеальными родителями и достойно воспитывать отпрысков, однако найти баланс между семьей, друзьями и работой оказывается непросто.

Оторвать взгляд от главного героя невозможно: Анита Луценко рассказала о мини-сериале, который ей понравился

В главных ролях: Мартин Фримен ("Хоббит: Нежданное путешествие", "Хоббит: Битва пяти воинств", "Шерлок"), Дейзи Хаггард ("Доктор Кто", "Черное зеркало"), Джейда Эйлес и другие.

Страна Лавкрафта - Lovecraft Country (2020 - ...)

Ветеран Корейской войны отправляется на поиски отца по Америке, где встречается с ужасами расизма и древними богами.

Исполнительные продюсеры - Джей Джей Абрамс и Джордан Пил.

В главных ролях: Джонатан Мейджорс ("Белый парень Рик", "Битва за Землю", "Пятеро одной крови"), Джерни Смоллетт ("Хищные птицы"), Онжаню Эллис, Кортни Б. Вэнс, Эбби Ли и другие.

Охотники - Hunters (2020 - ...)

Сюжет "Охотников" повествует о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

Сериал "Бруклин 9-9" подходит к концу

В главных ролях: Логан Лерман ("Мушкетеры", "Хорошо быть тихоней", "Ярость"), Аль Пачино ("Крестный отец", "Запах женщины", "Ирландец"), Джеррика Хинтон, Дилан Бейкер, Лена Олин, Кэтрин Тейт и другие.

Сквозь снег - Snowpiercer (2020 - ...)

Действие сериала происходит через семь лет после того, как мир стал снежной пустыней. Выжившие люди находятся в постоянно движущемся вокруг земного шара поезде, состоящем из 1001 вагона, которые разделены на социальные классы.

В главных ролях: Дженнифер Коннелли ("Халк", "Ной", "Алита: Боевой ангел"), Давид Диггс ("Слепые пятна", "Чудо"), Мики Самнер, Элисон Райт, Иддо Голдберг и другие.

Варвары - Barbaren (2020 - ...)

В центре сюжета - история трех героев, чьи судьбы оказались тесно переплетены. Сериал расскажет о событиях 9 года н. э., когда во время битвы в Тевтобургском Лесу германские племена попытались остановить продвижение Римской Империи на север.

Для поклонников "Бриджертонов": Netflix презентовал забавные сцены с героем Реге Пейдж (видео)

В главных ролях: Гаэтано Ароника ("Малена", "Друзья до смерти"), Жанна Гурсо ("Поезд на Париж"), Лоуренс Рупп ("Мечтатели", "Копы"), Давид Шюттер, Джереми Миликер, Бернхард Шютц и другие.

Напомним, что ранее "Телеграф" делал подборку хороших фильмов о любви.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Сериалы, Трейлеры, Охотники, Варвары, Сквозь снег, Страна Лавкрафта, Родители года.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
03 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
04 "Мог нарисовать только сумасшедший": ученые раскрыли тайну надписи на "Крике" Мунка
05 Один выстрел в голову: в Харькове по горячим следам задержали предполагаемого убийцу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В заповеднике &quot;Аскания-Нова&quot; массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
В заповеднике "Аскания-Нова" массово гибнут краснокнижные птицы (фото)
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Военным РФ в Крыму нужно 2,6 млн кубометров в год: Наев объяснил, почему местному населению не хватает воды
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов, кто теперь самый богатый
&quot;Родители года&quot; и &quot;Страна Лавкрафта&quot;: 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь