"Родители года" и "Страна Лавкрафта": 5 сериалов, которые вы могли пропустить в 2020 году (видео)

Пока пандемия коронавируса буквально поставила "на паузу" съемки и выход ожидаемых кинопремьер во всем мире, новые сериалы выходят практически в прежнем режиме. Несмотря на обилие новых сериалов в 2021 году - прошлый, хоть и невероятно сложный год, порадовал нас рядом действительно интересных проектов, которые вы могли пропустить.

"Телеграф" представляет несколько из них, которые точно заслуживают вашего внимания:

"Родители года" - Breeders (2020 - ...)

Пол и Элли - супруги с двумя детьми. Они очень стараются быть идеальными родителями и достойно воспитывать отпрысков, однако найти баланс между семьей, друзьями и работой оказывается непросто.

В главных ролях: Мартин Фримен ("Хоббит: Нежданное путешествие", "Хоббит: Битва пяти воинств", "Шерлок"), Дейзи Хаггард ("Доктор Кто", "Черное зеркало"), Джейда Эйлес и другие.

Страна Лавкрафта - Lovecraft Country (2020 - ...)

Ветеран Корейской войны отправляется на поиски отца по Америке, где встречается с ужасами расизма и древними богами.

Исполнительные продюсеры - Джей Джей Абрамс и Джордан Пил.

В главных ролях: Джонатан Мейджорс ("Белый парень Рик", "Битва за Землю", "Пятеро одной крови"), Джерни Смоллетт ("Хищные птицы"), Онжаню Эллис, Кортни Б. Вэнс, Эбби Ли и другие.

Охотники - Hunters (2020 - ...)

Сюжет "Охотников" повествует о группе охотников за нацистами, проживающих в Нью-Йорке в 1977 году. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны.

В главных ролях: Логан Лерман ("Мушкетеры", "Хорошо быть тихоней", "Ярость"), Аль Пачино ("Крестный отец", "Запах женщины", "Ирландец"), Джеррика Хинтон, Дилан Бейкер, Лена Олин, Кэтрин Тейт и другие.

Сквозь снег - Snowpiercer (2020 - ...)

Действие сериала происходит через семь лет после того, как мир стал снежной пустыней. Выжившие люди находятся в постоянно движущемся вокруг земного шара поезде, состоящем из 1001 вагона, которые разделены на социальные классы.

В главных ролях: Дженнифер Коннелли ("Халк", "Ной", "Алита: Боевой ангел"), Давид Диггс ("Слепые пятна", "Чудо"), Мики Самнер, Элисон Райт, Иддо Голдберг и другие.

Варвары - Barbaren (2020 - ...)

В центре сюжета - история трех героев, чьи судьбы оказались тесно переплетены. Сериал расскажет о событиях 9 года н. э., когда во время битвы в Тевтобургском Лесу германские племена попытались остановить продвижение Римской Империи на север.

В главных ролях: Гаэтано Ароника ("Малена", "Друзья до смерти"), Жанна Гурсо ("Поезд на Париж"), Лоуренс Рупп ("Мечтатели", "Копы"), Давид Шюттер, Джереми Миликер, Бернхард Шютц и другие.

Напомним, что ранее "Телеграф" делал подборку хороших фильмов о любви.