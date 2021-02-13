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Что посмотреть 14 февраля: подборка романтических фильмов ко Дню святого Валентина

Что посмотреть 14 февраля: подборка романтических фильмов ко Дню святого Валентина
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

14 февраля отмечается один из самых романтических праздников в году - день святого Валентина или день влюбленных. История праздника начинается еще в 296 году, а традиция празднования с 496 года.

Если Вы со своей второй половинкой решили провести этот вечер вдвоем дома за просмотром какого-то романтического фильма о любви, то специально для Вас "Телеграф" подготовил подборку 10 самых лучших фильмов, которые точно создадут хорошее настроение.

Топ-10 фильмов ко Дню влюбленных:

День Святого Валентина (2010)

Фильм о влюбленных парах, которые мечтают что-то изменить в своей жизни и надеются на то, что День святого Валентина принесет им нечто волшебное и романтическое.

50 первых поцелуев (2004)

Из-за последствий автомобильной аварии, главная героиня не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, ее возлюбленный Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь.

Любовь и другие лекарства (2010)

Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают легкую интрижку, но между ними завязывается нечто большее.

Телохранитель (1992)

Фильм, который не нуждается в никаких представлениях. Прекрасная картина, которая расскажет прекрасную историю любви с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях.

Кейт и Лео (2001)

Добрый фильм о том, что влюбленных не остановит даже разница в несколько столетий.

Дневник памяти (2004)

Экранизация одноименного романтического романа писателя Николаса Спаркса, который не оставит никого равнодушным. Трогательная мелодрама о любви, которая непременно Вам понравится.

"P. S. Я люблю тебя" (2007)

История о двух влюбленных – Холли и Джерри. Девушка впадает в тяжелую депрессию из-за смерти мужа, однако в один день она начинает получать письма от ее мужа. Незадолго до своей смерти Джерри написал Холли несколько писем, чтобы она чувствовала себя лучше.

''Дорогой Джон'' (2010)

Романтическая драма, экранизация книги Николаса Спаркса об офицере Джоне Тайри и молодой девушке Саванне, которые в течение двух недель знакомства начинают свою историю любви. Так, как Джон служит в армии, она начинают слать друг другу любовные письма, но их будущее прерывает террористическая атака на башни-близнецов в США.

"Лучшее во мне" (2014)

Еще одна душераздирающая экранизация романа Николаса Спаркса. Доусон и Аманда влюбились в друг друга еще в подростковом возрасте, однако ее отец был против такого союза. Вследствие случайных событий Доусон попадает за решетку и решает отречься от любви, чтобы Аманда не ждала его. Через 21 год они встречаются и эта встреча вновь меняет их жизни.

Руби Спаркс (2012)

Главный герой фильма, молодой писатель Кэлвин, воспользовавшись своей фантазией придумал девушку по имени Руби Спаркс. И однажды он обнаруживает придуманную девушку сидящей на его диване. И Руби явно не намерена уходить.

Ранее, "Телеграф" делился интересными вариантами проведения Дня всех влюбленных.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

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Фильмы, Кино, День влюбленных, День Святого Валентина.
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