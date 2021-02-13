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Как провести День святого Валентина: потрясающие идеи для влюбленных

Как провести День святого Валентина: потрясающие идеи для влюбленных
Обновлено 12:46 Сегодня Телеграф Фото: pexels

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, или же День всех влюбленных (Валентинов день).

Большинство уже закупились подарками, а если нет - перейдите по ссылке и узнайте, какой презент можно приобрести девушке или парню, а также сделать своими руками; другие же до сих пор не могут определится, как провести этот день, который мог бы запомниться влюбленным до следующего года.

Самые романтические отели Украины: где можно отдохнуть вдвоем в День всех влюбленных

"Телеграф" предлагает ознакомиться с интересными вариантами проведения Дня всех влюбленных 14 февраля, которые подойдут для пары с разными вкусами и интересами - инфографика:

Инфографика

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 февраля отделы ЗАГСов в Украине будут работать в усиленном режиме - с 8:00 до 20:00.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, День Святого Валентина, День всех влюбленных.
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