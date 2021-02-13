Как провести День святого Валентина: потрясающие идеи для влюбленных

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, или же День всех влюбленных (Валентинов день).

Большинство уже закупились подарками, а если нет - перейдите по ссылке и узнайте, какой презент можно приобрести девушке или парню, а также сделать своими руками; другие же до сих пор не могут определится, как провести этот день, который мог бы запомниться влюбленным до следующего года.

"Телеграф" предлагает ознакомиться с интересными вариантами проведения Дня всех влюбленных 14 февраля, которые подойдут для пары с разными вкусами и интересами - инфографика:

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 февраля отделы ЗАГСов в Украине будут работать в усиленном режиме - с 8:00 до 20:00.