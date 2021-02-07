Что подарить женщине на День всех влюбленных 14 февраля: интересные идеи (фото)

Уже совсем скоро День святого Валентина - прекрасный романтический праздник, который во всем мире отмечается 14 февраля.

Как всегда, перед каждым любящим мужчиной встает вопрос: что подарить своей любимой в День всех влюбленных, к тому же в это прекрасное время все РАГСы Украины уже готовятся усиленно работать в режиме "нон-стоп".

Для сомневающихся мужчин "Телеграф" подобрал несколько идей для подарков на День влюбленных. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, которые в любом случае подарят вашей второй половинке приятные эмоции!

Завтрак в постель и/или романтический ужин при свечах;

Ванна с лепестками роз;

Красивый набор шоколадных конфет, который идеально подойдет для настоящей сладкоежки;

Романтическое путешествие;

Ювелирное изделие, учитывая предпочтения любимой;

Красивое сексуальное нижнее белье или тематический костюм для эротических игр (но это уже подарок для двоих!);

Абонемент на массаж и другие релакс-процедуры;

Билет на концерт любимой группы, тематический квест или другое мероприятия, в зависимости от предпочтений второй половинки;

Товары для хобби, которые давно хотела, но не решалась, приобрести любимая.

Выбирая подарок на День святого Валентина своей женщине, не забудьте прикупить красивый букет цветов.

Запомните, что презент обязательно должен быть сделан с душой и любовью, ведь всегда будет главным внимание, которое вы уделяете женщине не только 14 февраля, но и каждый день.

Кроме этого, "Телеграф" также предлагает устроить романтическую совместную фотосессию.