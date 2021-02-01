В День влюбленных ЗАГСы в Украине будут работать по особому графику: подробности

14 февраля, немало любящих пар смогут не только изменить статус в соцсетях, но и свою жизнь. В день всех влюбленных РАГСы будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства юстиции Украины.

Так, в День всех влюбленных отделы государственной регистрации актов гражданского состояния будут работать в продленном режиме, чтобы все желающие смогли подать заявление о государственной регистрации брака и зарегистрировать его, если он назначен на этот день. Отделы ЗАГСА будут открыты с 8:00 до 20:00.

Перечень всех отделов РАГСов, определенных участниками мероприятия "Любовь вне времени 2021", можно посмотреть на сайте Минюста.

Стоит напомнить, что ранее Харьковские РАГСы присоединились к ежегодной акции "Любовь вне времени", которая пройдет 14 февраля, в День всех влюбленных.