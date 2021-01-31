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Ждали, пока пройдет 2020 год? В Украине назревает "свадебный бум"

Ждали, пока пройдет 2020 год? В Украине назревает "свадебный бум"
05:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Харьковские РАГСы присоединились к ежегодной акции "Любовь вне времени", которая пройдет 14 февраля, в День всех влюбленных.

Как сообщает Telegram-канал ВЕХА (Харьков), в День святого Валентина можно будет заключить брачный союз с утра и до самого вечера.

"В Харьковском городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, в этот день загс будет работать с 8:00 до 20:00. Все это из-за ажиотажного спроса на свадьбы. Видимо, ждали все, когда пройдет високосный 2020...", - пишет канал.

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Те, у кого на этот день ранее была назначена свадьба, смогут еще и расписаться, пишет новостной портал ГородХ.

Отмечается, что в акции участвуют только два РАГСа Харькова - это центральный городской (ул. Сумская, 61), а также РАГС Индустриального и Немышлянского районов (ул. Валентиновская, 31).

Ранее "Телеграф" писал, кто из знаменитостей заключил союз в 2020 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Харьков, ЗАГС, День Святого Валентина, День всех влюбленных, Свадьбы.
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