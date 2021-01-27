В Харькове водитель самостоятельно "разрулил" пробку на сложном перекрестке (видео)

27 января, в Харькове, на перекрестке улиц Гагарина – Льва Ландау появилась огромная пробка, из-за чего обычный водитель вышел в центр перекрестка и немного "поработал регулировщиком", чтобы "разрулить" скопление автомобилей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Труха Харьков.

Там также поделились фотографиями ситуации на перекрестке до инцидента.

В то же время, многие автомобилисты были благодарны человеку, который регулировал перекресток вместо полицейского.

Видео с места событий после пробки:

"А вот и герой, который "разрулил" лютую пробку на Гагарина-Льва Ландау. Спасибо тебе, человечище", - так отзывались о произошедшем пользователи сети.

Стоит напомнить, что ранее, днем во вторник, 26 января, на трассе "Киев-Ирпень" произошло ДТП с пострадавшим, которое стало причиной затора в обоих направлениях по дороге, ведущей из Киева в Ирпень.