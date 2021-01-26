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Двойное ДТП заблокировало трассу "Киев-Ирпень": эксклюзивные фото и детали с места ЧП

Двойное ДТП заблокировало трассу "Киев-Ирпень": эксклюзивные фото и детали с места ЧП
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф

Днем во вторник, 26 января, на трассе «Киев-Ирпень» произошло ДТП с пострадавшим, которое стало причиной затора в  обоих  направлениях по  дороге, ведущей  из Киева в Ирпень.  

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Все  началось  с  мелкой  аварии. Так, водитель Peugeot, направляясь в сторону Киева не смог вовремя  остановиться и слегка ударил впереди движущуюся Toyota. На место тут же вызвали полицию. Пока ждали полицейских, в два авто, попавших в аварию, врезался водитель Skoda.

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

После второго удара автомобили получили более серьезные повреждения. Как  рассказали  очевидцы, водителя Peugeot удалось достать из салона авто, выломав дверцу. Его госпитализировали.

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

"Клубничкой" на торте стал водитель грузовика, который объезжая место аварии по обочине в сторону Ирпеня, машина забуксовала. 

ДТП на Новоирпенской трассе под Киевом 26.01.2021

Как сообщал "Телеграф", 23 января, в Киеве, на проспекте Победы водитель микроавтобуса Ford, который как раз вез хлеб, насмерть сбил женщину.   

Также 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка в подземном переходе. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фото с места ЧП.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 356

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Киев, ДТП, Фото, Ирпень, Аварии.
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