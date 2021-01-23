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Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии

Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии
10:52 Сегодня Телеграф

Утром в субботу, 23 января, в Киеве, на проспекте Победы   водитель микроавтобуса Ford, который как раз вез хлеб, насмерть сбил женщину.  

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия.

Женщина-пешеход перебегала оживленную трассу не по пешеходному переходу, недалеко   от  путепровода  с  проспектом  Палладина.     Водитель буса с хлебом, в свою очередь, направлялся в сторону центра  города.

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

На фото, снятых корреспондентом на месте ЧП, видно тело жертвы, которое лежит посреди дороги. Вокруг разбросаны вещи. Сумка жертвы открыта.

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

Смертельное ДТП Киев 23.01.2021

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Личность погибшей пока установить не удалось, поскольку при ней не обнаружено  документов.

Как сообщалось, ранее 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка в подземном переходе. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фото с места ЧП.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, ДТП, Фото, Смерти, Аварии.
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