Хлебная машина насмерть сбила женщину-пешехода в Киеве: эксклюзивные фото с места аварии

Утром в субботу, 23 января, в Киеве, на проспекте Победы водитель микроавтобуса Ford, который как раз вез хлеб, насмерть сбил женщину.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте происшествия.

Женщина-пешеход перебегала оживленную трассу не по пешеходному переходу, недалеко от путепровода с проспектом Палладина. Водитель буса с хлебом, в свою очередь, направлялся в сторону центра города.

На фото, снятых корреспондентом на месте ЧП, видно тело жертвы, которое лежит посреди дороги. Вокруг разбросаны вещи. Сумка жертвы открыта.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Личность погибшей пока установить не удалось, поскольку при ней не обнаружено документов.

Как сообщалось, ранее 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка в подземном переходе. "Телеграф" опубликовал эксклюзивные фото с места ЧП.