На Майдане рухнул потолок оживленного подземного перехода: эксклюзивные фото с места ЧП

Сегодня, 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка.

Корреспондент «Телеграфа» побывал на месте происшествия и сделал снимки обвала.

На фото видно, что часть потолка все еще свисает и может быть еще один обвал. Место аварии обгородили, проход ограничили.

Как сообщалось, в результате происшествия никто не пострадал, на месте ЧП работают коммунальщики.

Напомним, что конструкция была смонтирована в 2012 году к Чемпионат по футболу Евро. Работы выполняла частная подрядная организация за средства инвесторов.

Пострадавший участок в переходе перекрывают, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"