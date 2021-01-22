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На Майдане рухнул потолок оживленного подземного перехода: эксклюзивные фото с места ЧП

На Майдане рухнул потолок оживленного подземного перехода: эксклюзивные фото с места ЧП
12:31 Сегодня Телеграф

Сегодня, 22 января, в Киеве на Майдане Независимости обвалилась подвесная конструкция потолка.

Корреспондент «Телеграфа» побывал на месте происшествия и сделал снимки обвала.

На фото видно, что часть потолка все еще свисает и может быть еще один обвал. Место аварии обгородили, проход ограничили. 

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Обвал потолка в переходе на Майдане Киев 22.01.2021 - Фото

Как сообщалось, в результате происшествия никто не пострадал, на месте ЧП работают коммунальщики. 

Напомним, что конструкция была смонтирована в 2012 году к Чемпионат по футболу Евро. Работы выполняла частная подрядная организация за средства инвесторов.

Пострадавший участок в переходе перекрывают, обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киев, ДТП, Авария, Майдан Незалежности.
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