Чудом никто не пострадал: в самом сердце Киева произошло опасное ЧП (фото)

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11:14 Сегодня Телеграф Фото: kyivoperativ.info/

Сегодня, 22 января, в Киеве в подземном переходе под Майданом Независимости произошло чрезвычайное происшествие - обвалился потолок.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале "Киев Оперативный" и публикует соответствующие фото.

По предварительным данным никто не пострадал.

"В "Трубе" – подземном переходе на Майдане Независимости – обвалился потолок", – пишут в сети.

Почему произошел обвал неизвестно. 

На Майдане Независимости обвалился потолок 22.01.2021

На Майдане Независимости обвалился потолок 22.01.2021

На Майдане Независимости обвалился потолок 22.01.2021

Стоит отметить, что капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществляли еще в 2002 году. А подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов, сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Работы выполняла частная подрядная организация.

Как сообщалось, в Киеве мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей. А на Владимирской водитель такси Bolt не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Киев, ДТП, Авария, Майдан Незалежности.
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