Чудом никто не пострадал: в самом сердце Киева произошло опасное ЧП (фото)

Сегодня, 22 января, в Киеве в подземном переходе под Майданом Независимости произошло чрезвычайное происшествие - обвалился потолок.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале "Киев Оперативный" и публикует соответствующие фото.

По предварительным данным никто не пострадал.

"В "Трубе" – подземном переходе на Майдане Независимости – обвалился потолок", – пишут в сети.

Почему произошел обвал неизвестно.

Стоит отметить, что капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществляли еще в 2002 году. А подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов, сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Работы выполняла частная подрядная организация.

Как сообщалось, в Киеве мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей. А на Владимирской водитель такси Bolt не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону.