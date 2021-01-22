В Киеве таксист уснул за рулем и вылетел с дороги (Фото)

В ночь на 22 января в Киеве на улице Владимирской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель такси Bolt не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Происшествие произошло ночью возле красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по предварительным данным водитель Skoda Fabia уснул за рулем.

Водитель вылетел на тротуар, авто столкнулось со столбом, левая часть машины полностью разрушена.

Известно, что в результате аварии тяжелых травм никто не получил. На месте ДТП работают правоохранители. Водителю такси грозит штраф.

Как сообщал "Телеграф", 19 января в Киеве произошла авария с участием иномарки и грузовика, вследствие чего пострадал один человек.