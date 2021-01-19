Влетели из одного ДТП в другое: эксклюзивные детали и фото аварии с пострадавшим в Киеве

Во вторник, 19 января, произошло в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Qashqai и грузовика Renault, вследствие чего пострадал один человек.
Детали инцидента сообщил корреспондент "Телеграфа", находившийся на месте происшествия.
Авария произошла на улице Академика Заболотного, 176. Автомобиль двигался от Одесской площади в сторону столичного шоссе.
Водитель легковушки притормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и в этот момент его сзади ударил грузовик. От столкновения Nissan отбросило в отбойник.
Внутри легковушки находились водитель и пассажир, отец и сын, которые забирали автомобиль после предыдущего ДТП.
Отцу понадобилась помощь врачей, его забрала "скорая". Пассажир же остался невредимым и позже рассказал, что наезда на людей на переходе чудом удалось избежать.
По данным очевидцев, этот переход является опасным и аварии на нем случаются регулярно.
Как сообщалось ранее, на станции метро Дружбы Народов произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись пять автомобилей.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"