Влетели из одного ДТП в другое: эксклюзивные детали и фото аварии с пострадавшим в Киеве

Во вторник, 19 января, произошло в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Nissan Qashqai и грузовика Renault, вследствие чего пострадал один человек.

Детали инцидента сообщил корреспондент "Телеграфа", находившийся на месте происшествия.

Авария произошла на улице Академика Заболотного, 176. Автомобиль двигался от Одесской площади в сторону столичного шоссе.

Водитель легковушки притормозил перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей и в этот момент его сзади ударил грузовик. От столкновения Nissan отбросило в отбойник.

Внутри легковушки находились водитель и пассажир, отец и сын, которые забирали автомобиль после предыдущего ДТП.

Отцу понадобилась помощь врачей, его забрала "скорая". Пассажир же остался невредимым и позже рассказал, что наезда на людей на переходе чудом удалось избежать.

По данным очевидцев, этот переход является опасным и аварии на нем случаются регулярно.

Как сообщалось ранее, на станции метро Дружбы Народов произошло масштабное ДТП, в результате которого столкнулись пять автомобилей.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"