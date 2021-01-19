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ДТП-"паровозик" заблокировал движение авто в Киеве: видео с места и пробки на карте

ДТП-"паровозик" заблокировал движение авто в Киеве: видео с места и пробки на карте
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Во вторник, 19 января, на станции метро Дружбы Народов, возле IQ-центра, произошло масштабное ДТП, в результате которого пять автомобилей столкнулись один за другим, образовав своеобразный паровоз.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев оперативный".

"К счастью, никто не пострадал. Почему в этом месте постоянно происходят аварии?" – задаются вопросом авторы.

При этом из-за аварии образовалась пробка, начиная от станции метро "Демеевская".

Пробки Киев

"Молодцы", – комментируют кадры с места аварии Telegram-канале dtp.kiev.ua, на которых действительно видно пять авто, которые стоят посреди оживленной трассы.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину на пешеходном переходе.

Также на Днепровском шоссе под Киевом, неподалеку от села Ходосовки, водитель автомобиля Acura протаранил автомобиль Opel. Вследствие удара один из пассажиров, мужчина около 30 лет, погиб на месте.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, ДТП, Видео, Пробки.
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