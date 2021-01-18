В Киеве маршрутка на "зебре" насмерть сбила пешехода: момент попал на видео

В Киеве маршрутка сбила мужчину на пешеходном переходе.

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал "Київ Оперативний".

"На улице Алма-Атинской (Днепровский район, - ред.) водитель маршрутки насмерть сбил пешехода, который пытался перейти дорогу по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина погиб на месте.

Водитель маршрутки утверждал, что пешеход был пьян, однако на видео этого не заметно.

Как сообщалось ранее, на Днепровском шоссе под Киевом, неподалеку от села Ходосовки, водитель автомобиля Acura протаранил автомобиль Opel. Вследствие удара один из пассажиров, мужчина около 30 лет, погиб на месте.

А под Харьковом, в городе Люботин, любители экстрима привязали ледянки к мотоциклу, однако их забавы завершились аварией.