Любители экстремальных покатушек на ледянках попали в жесткое ДТП под Харьковом: момент попал на видео

Под Харьковом молодые люди устроили катание на дндянке, прицепившись к мотоциклу.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Труха Харьков".

На видео видно, как два парня уселись на ледянки, привязав их к мототранспорту. В итоге, разогнавшись, ледянки обогнали своего "предводителя", в результате чего тот на своем транспортном средстве перевернулся.

"Премия Дарвина отправляется в Люботин. Заслужили, пацаны", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве нашли изобретателя, наверное, "самых бюджетных санок в мире". На кадрах заметно, что вместо санок, тюбинга или ледянки, мужчина использовал большой пластиковый пакет, внутрь которого залезли двое маленьких детей.

Кроме того, ранее разгорелись жаркие споры из-за поведения киевлян, которые катают детей на санках в Бабьем Яру.