"Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)

В Киеве нашли изобретателя, наверное, "самых бюджетных санок в мире".

Видео нетрадиционного подхода к традиционному зимнему развлечению обнародовал Телеграм-канал "Опасная Украина".

"В Киеве папа придумал бюджетный вариант катания на снежных горках для своих детей", - говорится в подписи к видео.

На кадрах заметно, что вместо санок, тюбинга или ледянки, мужчина использовал большой пластиковый пакет, внутрь которого залезли двое маленьких детей.

Стоит отметить, что подобная альтернатива санкам безопасностью и надежностью не отличается, а потому не пытайтесь это повторить.

На "конструктивные недостатки" указали и пользователи сети.

Другие же вспомнили развлечения из своего детства.

Как сообщалось ранее, в сети разгорелась дискуссия относительно поведения людей, катающих детей на санках в Бабьем Яру.