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"Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)

"Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)
Обновлено 18:48 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве нашли изобретателя, наверное, "самых бюджетных санок в мире".

Видео нетрадиционного подхода к традиционному зимнему развлечению обнародовал Телеграм-канал  "Опасная Украина". 

"В Киеве папа придумал бюджетный вариант катания на снежных горках для своих детей", - говорится в подписи к видео. 

На кадрах заметно, что вместо санок, тюбинга или ледянки, мужчина использовал большой пластиковый пакет, внутрь которого залезли двое маленьких детей. 

Стоит отметить, что подобная альтернатива санкам безопасностью и надежностью не отличается, а потому не пытайтесь это повторить. 

На "конструктивные недостатки" указали и пользователи сети. 

Другие же вспомнили развлечения из своего детства. 

Как сообщалось ранее, в сети разгорелась дискуссия относительно поведения людей, катающих детей на санках в Бабьем Яру.

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Киев, Дети, Санки.
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