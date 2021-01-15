С санками в Бабьем Яру: среди киевлян разгорелась нешуточная дискуссия

Пользователи сети задались вопросом о том, что движет людьми, которые катают детей на санках в Бабьем Яру, что привело к жаркой дискуссии.

Об этом сообщается в паблике "Типичный Киев" в Фейсбук.

"Выносим важный вопрос на обсуждение. Что думаете?", - говорится в сообщении.

Мнения пользователей сети относительно этого вопроса разделились.

Так часть пользователей утверждает, что подобные акты являются жестом неуважения, а также связывают это с тем, что люди не знают историю города и страны.

Другие же напомнили, что весь Киев "стоит на костях", а некоторые из развлекательных заведений построены на местах массовых захоронений.

Как сообщалось ранее, украинцев разозлила история про львовянина, который ехал в Москву на заработки и рьяно защищал РФ, несмотря на войну на Донбассе.