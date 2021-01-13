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Среда, 13.01.2021
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На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова

На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова
Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф

Украинцев разозлила история про львовянина, который ехал в Москву на заработки и рьяно защищал РФ, несмотря на войну на Донбассе.

Ею поделилась волонтер и помощник депутата Ирина Коваленко.

Попутчика "с чумуданом", который оказался заробитчанином, направлявшимся в Москву, волонтер встретила на одной из карпатских дорог.

"Дядя вещает, что едет в Москву. Тьфу. Блд. Церковь строить, святое дело делать. Это дословно. Трижды тьфу. А война у нас политическая, и братьев мы убивали. ОК. Пусть будет", - процитировала волонтер слова пассажира.

По словам Коваленко, ему предложили «проехаться на кладбище, к пацанам.

"Чтобы им сказал. Их детям. Родителям. Женам. В ответ, вы не шарите, раша не враг, и платят хорошо", - рассказала помощник депутата.

В сети наали бурно обсуждать инцидент, отметив, что "таких заробитчан тысячи".

Заробитчанин

Заробитчанин

Как сообщал "Телеграф", ранее журналистка Дарья Бура рассказала про свой разговор в поезде с украинцем из Закарпатья, который постоянно ездит на заработки в Чехию, но уверен, что "в Украине уже ничего хорошего не будет".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 139

Все по теме:

Москва, Львов, Донбасс, Заработки, Война на Донбассе.
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