На кладбище - к пацанам, а не в Москву: украинцев разозлила история заробитчанина из Львова

Украинцев разозлила история про львовянина, который ехал в Москву на заработки и рьяно защищал РФ, несмотря на войну на Донбассе.

Ею поделилась волонтер и помощник депутата Ирина Коваленко.

Попутчика "с чумуданом", который оказался заробитчанином, направлявшимся в Москву, волонтер встретила на одной из карпатских дорог.

"Дядя вещает, что едет в Москву. Тьфу. Блд. Церковь строить, святое дело делать. Это дословно. Трижды тьфу. А война у нас политическая, и братьев мы убивали. ОК. Пусть будет", - процитировала волонтер слова пассажира.

По словам Коваленко, ему предложили «проехаться на кладбище, к пацанам.

"Чтобы им сказал. Их детям. Родителям. Женам. В ответ, вы не шарите, раша не враг, и платят хорошо", - рассказала помощник депутата.

В сети наали бурно обсуждать инцидент, отметив, что "таких заробитчан тысячи".

Как сообщал "Телеграф", ранее журналистка Дарья Бура рассказала про свой разговор в поезде с украинцем из Закарпатья, который постоянно ездит на заработки в Чехию, но уверен, что "в Украине уже ничего хорошего не будет".