"Майданом сделали только хуже": журналистка поделилась разговором с заробитчанином в поезде

Украинская журналистка Дарья Бура рассказала про свой разговор в поезде с украинцем из Закарпатья, который постоянно ездит на заработки в Чехии, но уверен, что "в Украине уже ничего хорошего не будет".

Своим разговором с соседом по купе из Мукачево она поделилась на странице в Facebook.

"Все по биометрии убегают за границу. Еще как Майдан тот начался, я сразу сказал, что сами хуже сделали. Ну были с Россией, то там же платили больше, чем в Украине и даже как в Европе. Уже 30 лет Украина самостоятельная, а все только хуже становится", - передает журналистка мнение мужчины об Украине, несмотря на ее попытки прекратить рассуждения о политике.

По словам журналистки, заробитчанин не унимался и возражал, что "цены у нас европейские", и это при том, что Бура рассказывала, что зарабатывает столько же, как и знакомая в Польше.

"Только я работаю не на заводе и не посменно, как она. А статьи писать, это, все же, у конвейера день стоять. Я больше не в силах спорить или что-то доказывать людям с такими мыслями. И, наконец, мы разошлись по верхним полкам. Только от храпа некуда деваться. И от легкого шлейфа перегара", - резюмировала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее политик Наталья Бойко рассказала, как в "Укрзализныце" не соблюдают ограничения локдауна, введенные с 8 по 24 января в Украине.