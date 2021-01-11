Даже проводники с маской на носу: в сети бурно обсуждают поездку в "Интерсити" во время локдауна

Политик Наталья Бойко рассказала, как в Укрзализныце не соблюдают ограничения, введенные с 8 по 24 января в Украине из-за локдауна.

О ЧП, которое произошло в скоростном поезде «Славское-Киев», она рассказала в Facebook.

"У меня шок. В вагоне не более 20% людей в масках, вагон полностью заполнен. Занимаю место, делаю замечания окружающим, подходит проводник, проверяет билеты - мистер "нос торчит над маской", протягивает ко мне электронный термометр, вступаю в долгий диалог о мерах, которые он принимает", - рассказала она.

В оправдание работник железной дороги не нашел ничего лучше, как сказать, что он обязан только мерять температуру и просить надеть маску никого не будет, поскольку "какой толк".

"УЗ, так нельзя. Авиа же справляется, а интерсити "не обязаны"?!" – удивляется Бойко.

Как сообщал "Телеграф", в эффективность январского локдауна в Украине не верят даже врачи, причем настолько, что не скрывают сарказма. Так, главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий высмеял локдаун, упомянув про работу "Эпицентра" и очереди из отдыхающих в Буковели.