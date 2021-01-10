Ноу-хау удивляет мир: известный врач высмеял эффективность локдауна в Украине

Главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий высмеял локдаун в Украине, введенный с 8 по 24 января, упомянув про работу "Эпицентра", несмотря на всеобщий запрет на продажу непродовольственных товаров и очереди из отдыхающих в Буковели.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Пока они (британские ученые, - Авт.) разрабатывали вакцину и следили за мутациями вируса, оказалось, что воздух в Буковели и на катках в Украине не дает распространяться вирусу, а в очередях в "Эпицентре" это уже давно проверенный вариант профилактики заражения, еще с первого локдауна", - саркастично отреагировал он на странности в ограничительных нормах январского локдауна в Украине.

Жиравецкий уверен, что теперь вероятно британцы задумаются о том, чтобы ехать учиться к нам.

"Потому что наши ноу-хау таки удивляют мир, а Маск вероятно передумает колонизировать Марс и переедет жить в Буковель - самое безопасное место на планете в 2021 году", - пошутил он, напомнив про то, что европейцы пока не слышали о том, что у нас и водка лечит от вируса.

Как сообщал "Телеграф", по данным наа воскресенье, 10 января, в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых зараженных коронавирусом и это при том, что тестов за последние сутки сделано меньше, чем за 24 часа перед этим днем.