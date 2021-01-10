В Украине за сутки выросло число случаев COVID-19, хотя тестов сделали меньше

По данным на утро воскресенья, 10 января, в Украине зафиксировали 5 011 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что на 165 инфицированных больше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за сутки смертельным вирусом заразились 113 детей и 164 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

При этом, по сравнению с прошлыми сутками, в Украине от коронавируса умерли на 19 человек больше, чем за 24 часа по данным на субботу, 9 января. Также уменьшилось число госпитализированных - 2100 человек по сравнению с 2411 людьми сутки ранее.

Интересен и тот факт, что количество новых случаев в Украине по данным на 10 января выросло, хотя тестирований на определение коронавируса за сутки сделано меньше, чем за сутки 9 января - 23 245 тестов против 26 494 тестов.

Как сообщал "Телеграф", ранее после Нового года в Украине сильно сократилось тестирование на COVID-19.