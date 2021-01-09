В Украине уменьшилось число новых случаев коронавируса, но у половины больных тяжелая форма

По данным на утро субботы, 9 января, в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавируса, что на 830 инфицированных меньше, чем сутки ранее.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что за последние 24 часа COVID-19 заразились 168 детей та 176 медиков.
По опубликованным данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
Госпитализированы - 2411 человек;
Умерли - 80;
Выздоровели - 7961 человек;
Количество тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).
Заболели - 1110015 человек;
Выздоровели - 786 306 человек;
Умерли - 19 668;
Количество ПЦР-тестов - 5752190.
Отметим, что неутешительной остается статистика по Черкасской области. Если раньше здесь наблюдалось стабильное уменьшение количество инфицированных, то за последние сутки этот регион выбился в топ лидеров по наибольшему кколичеству зараженных COVID-19.
Как сообщал "Телеграф", с 8 января в Украине начался локдаун, который продлится до 24 января.