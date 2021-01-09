Локдаун по-украински: лучшие шутки на злобу дня

В Украине продолжают высмеивать введение локдауна в Украине с 8 по 24 января, в частности запрет средств защиты, контрацепции и продажу одежды, в том числе носков и бытхимии.

Шутками пользователи делятся в соцсетях.

Так, пользователь Дмитрий Коваленко высмеял на продажу носков, лампочек и батареек, объявления о продаже которых скоро будут размещать на стенах.

Также Тарас Жиравецький рассмешил удачным шаржем, на котором показал всю нецелесообразность введенных запретов из-за карантина в Украине.

Другие пользователи также поддержали челенж карикатур. Например, Марина Черницкая решила продать кухонные мочалки по 500 гривен за штуку или готова обменять ее на носки.

Еще одна часть пользователей очень радуется тому, что "в маршрутке ехать можно, а порошок купить нельзя".

В Украине также озвучили предположение, что январский локдаун далеко не последний.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Эпицентр" снова обошел все ограничения, введенные в Украине в связи с локдауном из-за коронавируса.