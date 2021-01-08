Эпицентр снова обошел все ограничения: украинцы объяснили схему с фото и видео

На фоне введения локдауна, в Украине перестали быть доступными для продажи в супермаркетах определенные категории товаров.

Однако в сети показали, как торговая сеть "Эпицентр" обходит запрет.

Официальная позиция торговой сети заключается в том, что магазины перестали продавать клиентам запрещенные товары на кассах.

Однако в Инстаграм "НеТипичный Харьков" объяснили, что "запрещенку" можно заказать прямо в магазине, а потом оплатить ее через пункт выдачи онлайн-заказов.

"Ассортимент, который разрешен Кабмином, можно оплатить на обычной кассе, а остальной через пункт выдачи онлайн-заказов. На входе в гипермаркет встречает сотрудник "Эпицентра", который заранее предупреждает что нужно будет оформить онлайн-заказ. Из-за оформления товаров возле пунктов выдачи образуются очереди людей", - говорится в сообщении.

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Жительница Одессы Илона Лыпчак поделилась в сторис Инстаграма кадрами работы "Эпицентра".

Примечательно, что подобным образом ТС обходила и запреты, введенные в рамках карантина выходного дня, осенью 2020 года.