Стало известно, как "Эпицентр" решил обойти карантин выходного дня (фото)

В сети показали, как торговая сеть "Эпицентр" собирается обходить "карантин выходного дня".

Соответствующий снимок обнародован в Телеграм-канале KIEVMAP.

"Поставили на входе автомат онлайн заказа. На входе делаешь заказ и затем его забираешь, при этом посетитель якобы не гуляет по всему магазину", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, которым предусмотрено, в том числе, закрытие ТРЦ и гипермаркетов. Начнет действовать он уже 14 ноября. Впрочем ряд областных центров не согласились с решением Кабмина и не станут ужесточать противоэпидемические меры.

Тем не менее, торговая сеть "Эпицентр" объявила о введении так называемой 72-часовой пятницы.

Впрочем, позже в компании уточнили, что работать магазины будут в онлайн-режиме, а все покупки будут выдавать исключительно через Центры выдачи заказов.