"Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть

Как известно, в Украине 8 января ввели локдаун, которым в том числе был введен запрет на продажу ряда товаров в супермаркетах. Примечательно, что в ряде магазинов к таковым попали медицинские маски и контрацептивы.

Своей реакцией на происходящее поделились пользователи сети.

"Другого комментария кроме "ААААААААААААААААААА!!!!!" - у меня для вас нет, поэтому ... АААААААААААААААААААА !!!!!", - пишут в сети.

Также в сети показали лавки с отныне запрещенными презервативами.

"Кабмин от сегодняшнего дня запрещен", - пошутил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

"Ибо не**й", - добавил эксперт в сфере медиа и пиара Михаил Голуб.

"Власти считают что канцелярка и трусы виноваты в распространении Covid-19! И теперь настойчиво спасает украинцев от коронавируса", - отметили в сети.

"Такого коллективного ржача, как сегодня в отделе непродовольственных товаров, я в супермаркете еще не слышал", - написал нардеп Владимир Арьев.

Пока в сети недоумевают от особенностей январского локдауна, президент Украины Владимир Зеленский поехал отдыхать в Буковель.