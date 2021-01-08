Скачать
Пятница, 08.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
Мифы про коронавирус, реинтеграция Донбасса и риски для Украины: интервью с Анатолием Амелиным
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
От локдауна пострадают все в Украине, пока власти боятся решать саму проблему - эксперт
Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии
Итоги дня 8 января: неудачное начало локдауна, отпуск Зеленского и возвращение моряков из заключения в Ливии
"Легкие шалят": Чапкис рассказал, есть ли у него коронавирус
"Легкие шалят": Чапкис рассказал, есть ли у него коронавирус

"Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть

"Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Как известно, в Украине 8 января ввели локдаун, которым в том числе был введен запрет на продажу ряда товаров в супермаркетах. Примечательно, что в ряде магазинов к таковым попали медицинские маски и контрацептивы. 

Своей реакцией на происходящее поделились пользователи сети. 

"Другого комментария кроме "ААААААААААААААААААА!!!!!" - у меня для вас нет, поэтому ... АААААААААААААААААААА !!!!!", - пишут в сети. 

Также в сети показали лавки с отныне запрещенными презервативами. 

"Кабмин от сегодняшнего дня запрещен", - пошутил депутат Криворожского горсовета Николай Колесник. 

"Ибо не**й", - добавил эксперт в сфере медиа и пиара Михаил Голуб. 

"Власти считают что канцелярка и трусы виноваты в распространении Covid-19! И теперь настойчиво спасает украинцев от коронавируса", - отметили в сети.

"Такого коллективного ржача, как сегодня в отделе непродовольственных товаров, я в супермаркете еще не слышал", - написал нардеп Владимир Арьев. 

Пока в сети недоумевают от особенностей январского локдауна, президент Украины Владимир Зеленский поехал отдыхать в Буковель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пашинян и Алиев накалили обстановку в Карабахе: что там творится 8 января
02 Стала известна судьба полицейского, застрелившего сторонницу Трампа в Капитолии
03 На лыжных курортах нет коронавируса? Зеленский разозлил украинцев фото без маски на отдыхе
04 В Украине назвали организатора подпольной VIP-вакцинации и показали фото вакцины
05 Молитесь, чтобы Янукович молчал: Добкин нарастил влияние в Харькове после Кернеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Любое необдуманное решение по Донбассу может столкнуть украинцев и свергнуть Зеленского - эксперт
Любое необдуманное решение по Донбассу может столкнуть украинцев и свергнуть Зеленского - эксперт
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
Опустевшие магазины и нарушения: как проходит первый день локдауна в Украине (фото и видео)
&quot;Ибо не**й&quot;. Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
"Ибо не**й". Запрет средств защиты и контрацепции в Украине обескуражил сеть
Будьте осторожны! Синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных в Украине
Будьте осторожны! Синоптик предупредила об ухудшении погоды на выходных в Украине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь