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Acura протаранила Opel под Киевом: подробности и фото трагедии

Acura протаранила Opel под Киевом: подробности и фото трагедии
07:42 Сегодня Телеграф Фото: Василий Мозговой

В ночь на понедельник, 18 января под Киевом, на Днепровском шоссе возле села Ходосивки произошло ДТП со столкновением двух автомобилей "Опеля" и "Акуры", в результате чего погиб один из пассажиров.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который присутствовал на месте аварии.

Согласно предоставленным данным, на Днепровском шоссе возле села Ходосивка на перекрестке расположенного недалеко от торгового центра, и произошел инциент.

Предварительно автомобиль "Акура" двигался со стороны Киева в сторону Обухова. А "Опель" ехал навстречу, и его водитель хотел совершить левый поворот.

скорая

медики

Маневр закончился столкновением, поскольку "немец" не пропустил транспорт движущийся во встречном направлении. Таким образом "Опель" оказался отброшенным далеко от места удара.

При этом, в его салоне находились двое пассажиров. Один из которых, молодой человек приблизительно 30 лет, скончался на месте происшествия.

спасательная служба

авто скорой

В то же время водитель и еще один пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. А водитель и пассажир "Акура" после оказания первой помощи от госпитализации отказались.

На месте ДТП работали спасатели, несколько бригад "скорой", следственная группа. На данный момент расследование еще ведется.

ДТП

ДТП под Киевом

Стоит напомнить, что ранее в Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке улицы Южнопроектной и проспекта Гагарина. 

Фото: Василий Мозговой

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Киев, ДТП.
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