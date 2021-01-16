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В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео

В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке улицы Южнопроектной и проспекта Гагарина. 

Об этом пишут в местных Телеграм-каналах. 

"Kia Optima после столкновения с Mazda 626 вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину",  - пишет "Вартові Еспресо". 

Очевидцы события утверждают, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после аварии вел себя неадекватно. 

"За рулем прокатного авто, вероятнее всего, был владелец проката -  29 летний Анатолий Ревзин", - отмечает канал ТРУХА. 

В комментарии полиции отмечается, что Kia двигалась через перекресток на красный свет и въехал в Mazda, после чего его машину отбросило на "островок безопасности"

Как сообщалось ранее, под Киевом пьяный водитель насмерть сбил женщину.

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ДТП, Харьков, Нацполиция.
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