В Харькове на "островке безопасности" сбили женщину: момент ДТП попал на видео

В Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке улицы Южнопроектной и проспекта Гагарина.

Об этом пишут в местных Телеграм-каналах.

"Kia Optima после столкновения с Mazda 626 вылетела на тротуар и сбила насмерть женщину", - пишет "Вартові Еспресо".

Очевидцы события утверждают, что водитель Kia находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и после аварии вел себя неадекватно.

"За рулем прокатного авто, вероятнее всего, был владелец проката - 29 летний Анатолий Ревзин", - отмечает канал ТРУХА.

В комментарии полиции отмечается, что Kia двигалась через перекресток на красный свет и въехал в Mazda, после чего его машину отбросило на "островок безопасности"

Как сообщалось ранее, под Киевом пьяный водитель насмерть сбил женщину.