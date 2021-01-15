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Когда приехали копы, "отмазаться" не решился: новые подробности смертельного ДТП под Киевом

Когда приехали копы, "отмазаться" не решился: новые подробности смертельного ДТП под Киевом
Обновлено 11:11 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Водитель, устроивший в пьяном угаре смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке, в результате чего погибла женщина, по приезду полицейских признал свою вину.

Об этом сообщает "ТСН".

"Мне позвонили, сказали, что моя жена погибла. Хочу, чтобы пьяный неадекватный мужчина, который сидит там (имеется ввиду виновник аварии, - Авт.), получил по полной программе", - рассказал супруг погибшей женщины на месте происшествия.

Сам виновник аварии признался, что праздновал день рождения сына, поэтому приехал домой в Вишневое, выпил и сел за руль.

"У малого как раз 23 года, думаю, проеду, заправлюсь. Граммов 300 для меня, знаете, это мелочи жизни, - рассказал водитель, признав свою вину и тут же заявив, что его подставили. – Я вам правду говорю. Разве я б такое сделал".

Прибывшие на место ЧП полицейские, проверили его на наличие спиртного и обнаружили в крови 0,8 промилле алкоголя в крови, что в четыре раза превышает допустимую норму.

Как сообщал "Телеграф", до приезда полицейских виновник аварии под Киеом заявлял, что ему удастся откупиться и рассуждал о политике.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, ДТП, Алкоголь, Видео, Фото, Смерти, Аварии, Софиевская Борщаговка.
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