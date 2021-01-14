Погиб ребенок: пьяный водитель сбил пешеходов под Киевом (фото и видео)

В четверг, 14 января, в Киеве, в Софиевской Борщаговке, произошло смертельное ДТП: водитель Ford, будучи в алкогольном опьянении, сбил насмерть 13-летнего мальчика прямо на "зебре".

Об этом сообщается в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", где публикуют фото и видео с места аварии.

По одной из версий, в момент наезда ребенок стоял на тротуаре, а не шел по пешеходному переходу.

Слабонервным фото лучше не смотреть!

На опубликованных видео видно, что виновник не особо понимает, что произошло и размеренно курит, сидя на лавочке неподалеку от места трагедии. При этом даже невооруженным взглядом видно, что даже сидя, его шатает из стороны в сторону, по всей видимости, от количества выпитого алкоголя. Он никак не реагирует на слова присутствующих на месте смертельного ЧП, которые сдерживают себя из последних сил, чтобы не набросится на него и не устроить самосуд.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная брань!

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 12 января, в Киеве, на улице Дружбы Народов, произошло ЧП: молодой человек выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже и остался жив.