Мужчина чудом выжил после падения из окна на 5 этаже: видео ЧП в Киеве

Поздним вечером во вторник, 12 января, в Киеве, на улице Дружбы Народов, произошло ЧП: молодой человек выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже и остался жив.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О том, что парень хочет выброситься из окна, патрульным сообщил отец мужчины. На место тут же выехали полицейские, которые застали открытыми двери квартиры, где парень жил. Поскольку двери были открыты, полицейские вбежали туда. В квартире никого не было, но выгляну в окно, копы увидели человека, лежащего на земле.

Полицейские сбежали вниз по лестнице и находились рядом с парнем, который все время до приезда скорой находился в сознании.

"Вы ангелы?" – спросил пострадавший у полицейских при первом приближении.

Позже он рассказал патрульным, что выпрыгнул с пятого этажа из-за проблем в личной жизни и из-за других проблем. Сколько времени он беспомощно лежал до того, как патрульные нашли его, вспомнить не смог.

Как сообщал "Телеграф", в среду, 6 января, в Киеве мать выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего ребенка.