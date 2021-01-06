В Киеве мать выбросила трехлетнего ребенка с восьмого этажа: первые подробности и версии инцидента

В среду, 6 января, в одной из многоэтажек Киева произошла трагедия – мать выбросила из окна восьмого этажа трехлетнего ребенка.

Видео с места событий предоставили очевидцы событий, сообщает «Киев Оперативный».

Трагичный инцидент произошел в Киеве, на улице Ватутина, 33а около трех часов дня, 6 января. Как сообщается на видео, мать выбросила своего трехлетнего ребенка из окна восьмого этажа. Очевидцы также сообщили, что мать собиралась прыгнуть вслед за ним, но ее остановила полиция.

На видео запечатлен момент приезда «скорой помощи», врачи которой госпитализировали чудом выжившего мальчика в Охматдет.

Сейчас на месте работает полиция, устанавливаются все подробности произошедшего. В то же время, комментаторы под видео в соцсетях предположили, что мать страдает от какого-то психического заболевания или сильной депрессии.

Как сообщал Телеграф ранее, в итальянском городе Верона при загадочных обстоятельствах погибла украинка – женщина выпала из окна ванной. Полиция при обыске обнаружила коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя, поэтому главной версией следствия является суицид.