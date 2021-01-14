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Четверг, 14.01.2021
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Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)

Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
19:58 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

Водитель, устроивший смертельное ДТП под Киевом в четверг, 14 января, заявил, что не будет нести ответственность за содеянное и "откупится" и тут же переключился на разговор о политике, вспомнив про выборы президента Владимира Зеленского.

Об этом можно судить из видео, опубликованном в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

По словам виновника аварии, ему абсолютно плевать на эту ситуацию и он легко от всего откупиться.

"А чего ты Зеленского (Владимира, президента, - Авт.) выбрал? И чего ругаешься вообще?" – тут же переключается с темы ДТП изрядно выпивший водитель Ford.

Отметим, что на данный момент точно не известно, кого именно сбил водитель. По данным "Киев оперативный", водитель сбил девушку, которая шла по тротуару.

"Девушка его не видела, поэтому не смогла вовремя отреагировать", - добавляют активисты.

То, что жертва могла идти по тротуару, не исключают в Telegram-канале "dtp.kiev.ua", но по его данным водитель сбил 13-летнего мальчика.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 12 января, в Киеве, на улице Дружбы Народов, произошло ЧП: молодой человек выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже и остался жив.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Киев, ДТП, Смерти, Аварии, Вишневое, Софиевская Борщаговка.
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