Понесло на склоне: в Киеве мусоровоз разбил 9 машин (фото)

В Киеве произошло масштабное ДТП - мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Авария произошла утром 22 января на ул. Лукьяновская между 79 и 81 домом.

"Мусоровоз разбил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Водитель мусоровоза был трезв и утверждает, что поднимался вверх по горке, было скользко и машину понесло.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, ночью 22 января водитель такси не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону.