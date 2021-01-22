Понесло на склоне: в Киеве мусоровоз разбил 9 машин (фото)

В Киеве произошло масштабное ДТП - мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.
Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
Авария произошла утром 22 января на ул. Лукьяновская между 79 и 81 домом.
"Мусоровоз разбил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - сказано в сообщении.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Водитель мусоровоза был трезв и утверждает, что поднимался вверх по горке, было скользко и машину понесло.
На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, ночью 22 января водитель такси не справился с управлением и выехал с дороги на пешеходную зону.