14 февраля - приметы и обряды в День святого Валентина

Новости Украины:14 февраля и до святого Валентина считался днем влюбленных - раньше отмечали день Трифона, которого также считали покровителем супругов и семьи.

Каждый из нас мечтает о любви – чистой, красивой и вечной. И каждый одинокий человек в День святого Валентина надеется – вдруг именно сегодня случится встреча с долгожданной половинкой. А те, кто уже имеют пару, ждут романтических и красивых признаний от своего возлюбленного.

Молодые девушки с утра 14 февраля выходили на улицу и смотрели в небо: если увидели много-много птиц, то и ухажеров в этот год будет достаточно, если увидели среди порхающих пташек синичку, то будущий муж будет легкомысленным, но добрым; коли повстречался воробышек, муженек будет небогатым, хотя и работящим; ну а если девица увидит коршуна или орла, то муж будет хорош собой, но иногда будет погуливать на сторону.

Воронов девушки предпочитали не замечать – считается, что если первой увидеть черную птицу, то муж будет очень влиятельным, но жестким и волевым. Птицей, приносящей удачу, считается снегирь – если девушка увидит его, то может надеяться, что молодой и прекрасный принц уже за углом и поджидает ее на своем белоснежном коне. А если вдруг посчастливится увидеть голубей, то радость обещает быть бесконечной – девицу ждет добрый и богатый муж, красивые здоровые дети и прекрасная жизнь.

В этот день можно заговорить мышей - заклятие не только может сгубить этих грызунов, но и совсем "изжить" их из селения. Знахарь вынимал из середины скирда по снопу, со всех четырех сторон, из стогов брал по клоку сена, все это относил в печь и зажигал раскаленной кочергой. Золу насыпали в те места, откуда были вынуты снопы и сено. Знахарь все время читал заговоры и громко произносил заклятия, его сопровождали хозяева с хлебом-солью и чистым полотенцем. После возвращения с гумна знахаря угощали и одаривали. Для того чтобы избавиться от грызунов, можно использовать такой заговор:

"Как железо на воде тонет, так и вам, гадам, сгинуть в преисподнюю, в смолу кипучую, в ад кромешный. Не жить вам на белом свете, не видать вам травы муравой, не топтать вам росы медяной, не есть вам белоярой пшеницы, не таскать вам золотого ячменя, не грызть вам полнотелой ржи, не таскать вам пахучего сена. Заклинаю вас, мышей, моим крепким словом на веки веков. Слово мое ничем не порушится". Эти слова наговаривают на воду, которой затем кропят стога и углы амбаров.

Не обходится этот удивительный праздник и без цветов: подарите розы – возлюбленная поймет ваши чувства без слов, а если вы вручите робкие фиалки или ландыши, то сердце самой неприступной красавицы сразу же растает. Тюльпаны расскажут о самых искренних намерениях, а если вы решитесь вручить орхидеи или лилии, то можете попутно купить обручальное кольцо, так как даже монашка не устоит перед таким подарком.

Приметы на 14 февраля

Если к концу дня небо покрывается туманным слоем прозрачного белого облака - будет хорошая погода.

Если ночь звездная - весна будет поздняя.

Какова погода в этот день - таков и февраль.

Излишний остаток житного хлеба в амбарах предвещает плодородие.

Снег в этот день - к дождливой весне.

На Трифона небо звездно - весна поздняя.

Звездопад на Трифона - весна тихая.

Если холода начнутся - весна будет холодная, поздняя.

Если на Трифона покажется вечером на небе много звезд, то зима еще долго продолжится.