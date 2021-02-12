Что подарить на День святого Валентина девушке и парню: идеи (фото)

В воскресенье, 14 февраля, во всем мире влюбленные пары будут отмечать один из самых романтичных праздников в 2021 году - День святого Валентина.

Пока еще есть время подготовиться, "Телеграф" составил для вас отличную инфографику идей подарков, которые вы можете подобрать для своей второй половинки - парню или девушке!

Итак, что же необычного и нужного можно приобрести (или сделать своими руками) своему любимому человеку - смотрим:

Кроме этого ранее "Телеграф" писал, что отличным подарком ко Дню всех влюбленных 14 февраля станет путешествие на двоих в один из самых лучших романтических отелей Украины, или же совместная фотоссесия тематического характера.