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Что подарить на День святого Валентина девушке и парню: идеи (фото)

Что подарить на День святого Валентина девушке и парню: идеи (фото)
Обновлено 18:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 14 февраля, во всем мире влюбленные пары будут отмечать один из самых романтичных праздников в 2021 году - День святого Валентина.

Пока еще есть время подготовиться, "Телеграф" составил для вас отличную инфографику идей подарков, которые вы можете подобрать для своей второй половинки - парню или девушке!

В День влюбленных ЗАГСы в Украине будут работать по особому графику: подробности

Итак, что же необычного и нужного можно приобрести (или сделать своими руками) своему любимому человеку - смотрим:

Инфографика подарков на День всех влюбленных

Поздравления на день святого Валентина 2020: красивые стихи

Кроме этого ранее "Телеграф" писал, что отличным подарком ко Дню всех влюбленных 14 февраля станет путешествие на двоих в один из самых лучших романтических отелей Украины, или же совместная фотоссесия тематического характера.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 98

Все по теме:

Подарки, Праздники, День Святого Валентина, День всех влюбленных.
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