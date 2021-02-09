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Самые романтические отели Украины: где можно отдохнуть вдвоем в День всех влюбленных

Самые романтические отели Украины: где можно отдохнуть вдвоем в День всех влюбленных
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Близится самый романтический праздник в году - День святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Влюбленные начинают готовиться к празднику заранее, чтобы успеть устроить для своей второй половинки незабываемый день.

Отличным подарком ко Дню Святого Валентина станет романтическое путешествие на двоих. Так, как заграницу сейчас добраться проблематичней, да и сюрприза тогда не будет, то можно воспользоваться альтернативным вариантом и провести выходные на родине.

И остается дело за малым, определиться с города и местом проживания, а "Телеграф" вам в этом поможет.

Higina Spa Hotel

Дизайн-отель, который расположен в курортном городе Трускавец. Каждый номер спа-отеля "Хижина" с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. . К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном.

Стоимость: от 50 долларов за ночь.

Отзывы: 8,2 из 10

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Citadel Inn

В старой крепости в центре города Львов разместился курортный отель Citadel Inn с роскошными номерами. Все номера оснащены телевизором, кабельным телевидением, мини-баром и гостиным уголком. В собственной ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности, халаты и тапочки. В ресторане отеля "Гармата" подают изысканные блюда европейской и украинской кухни.

Стоимость: от 110 долларов за ночь.

Отзывы: 9,2 балла с 10.

Charlton Estate

Усадьба Charlton расположена в поселке Яблуница, в 21 км от поселка Ворохта. К услугам гостей комплекса спа-центр и терраса с принадлежностями для барбекю. Для детей обустроена игровая площадка. Любители активного отдыха могут отправиться на пешую или велосипедную прогулку, покататься на лыжах и взять напрокат велосипед. Горнолыжный курорт Буковель находится в 8 км от комплекса.

 

Стоимость: от 180 долларов

Отзывы: 8,8 из 10

Theatre Boutique Apart-Hotel

Бутик-отель предлагает гостям роскошные апартаменты в центре Киева. Апарт-отель Theatre Boutique предлагает гостям апартаменты с кондиционером с высокими потолками и элегантной мебелью. Все они оснащены ванной комнатой с собственной гидромассажной ванной и ванной или душем.

Стоимость: от 45 долларов

Отзывы: 7,8 из 10

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NEMO Hotel Resort & Spa

Курортный спа-отель NEMO расположен в историческом центре Одессы, рядом с пляжем Ланжерон. К услугам гостей плавательные бассейны с морской водой, оздоровительный и спа-центр, а также частный пляж. В отеле работают салон красоты и фитнес-клуб.

Стоимость: стартует от 150 долларов

Отзывы: 9,1 из 10

Hotel 19

Отель расположен в историческом центре Харькова. Все номера оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены мини-баром, холодильником и телевизором. В собственной ванной комнате предоставляются халаты и тапочки. В ресторане отеля представлен широкий выбор блюд итальянской кухни.

Стоимость: от 70 долларов

Отзывы: 9,3 из 10

Верхолы Релакс Парк

Отель Verholy Relax Park с сезонным открытым бассейном, детской игровой площадкой и террасой для загара расположен в городе Полтава. Все номера отеля оснащены кондиционером и телевизором. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В отеле имеется сауна. В окружающем районе популярны различные виды активного отдыха, в том числе занятия верховой ездой и велоспортом.

Стоимость: от 160 долларов

Отзывы: 9,1 из 10

Напомним, что в День всех влюбленных время все РАГСы Украины уже готовятся усиленно работать в режиме "нон-стоп".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Гостиница, Путешествие, Отель, Подарки, День влюбленных, День Святого Валентина.
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