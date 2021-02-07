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Что подарить парню на День влюбленных 14 февраля: интересные идеи своими руками (фото)

Что подарить парню на День влюбленных 14 февраля: интересные идеи своими руками (фото)
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Близится 14 февраля - самый романтический праздник в году День святого Валентина. Этот праздник символизирует собой день всех влюбленных.

В этот день принято что-нибудь дарить своей второй половинке. Обычно это сердечко-валентинка, но если у Вас есть желание, то можно подарить что-нибудь более существенное.

Если желание у Вас есть, а вот идей нет, то "Телеграф" спешит Вам на помощь и подготовил несколько интересных идей подарков, которые можно сделать своими руками.

  • Самый простой и ожидаемый подарок на 14 февраля — это, конечно, валентинка. Однако и ее можно сделать более оригинальной и интересной.

  • Съедобный подарок. Тут уже можно вспомнить все свои кулинарные рецепты и приготовить вкусный тортик, пряник или печенюшки, которые любит ваша вторая половинка.

  • Банка с пожеланиями и признаниями - "100 причин, по которым я тебя люблю"

  • Любовное письмо второй половинке ко Дню Валентина

  • Романтический завтрак

  • "Чековая книжка желаний"

  • Массаж

  • Сшить подушку с сердечками

  • В этот же день вы смело можете устроить фотосессию

Если Вы не хотите заморачиваться и возиться с клеем, бумагой или готовкой, "Телеграф" предлагает несколько идей подарков, которые модно приобрести для своего молодого человека.

Отметим, что в это прекрасное время все РАГСы Украины уже готовятся усиленно работать в режиме "нон-стоп".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 235

Все по теме:

Праздник, Подарки, День влюбленных, День Святого Валентина, 14 февраля.
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