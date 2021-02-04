Чем порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных: идеи подарков парню 14 февраля

Близится один из любимых праздников всех влюбленных - День святого Валентина, который отмечается 14 февраля.

Каждая девушка хочет, чтобы этот день был особенным, как для нее, так и для ее избранника. Зачастую, выбор подарка на день влюбленных дается невероятно сложно сильной половине человечества, но поверьте, это не всегда так. Девушкам тоже бывает нелегко выбрать подарок своему молодому человеку.

"Телеграф" решил немного помочь в решении этой "проблемы", и подготовил несколько идей подарков.

Необязательно, чтобы подарок был дорогим, главное, чтобы он вызывал позитивные эмоции и напоминал вашему возлюбленному о Вас.

Что же можно подарить парню на 14 февраля?

Торт или пицца в форме сердца.

Парные кружки для чая или кофе, парные брелки, футболки.

Подарочный сертификат на 10 желаний.

Фоторамка на несколько снимков.

Романтический ужин, поход в кино, кафе.

Термокружка с красивым принтом.

Маленькая декоративная подушка.

Именной чехол для смартфона.

Красивый мужской браслет из дерева, кожи или металла.

Набор жевательных резинок «Love is…».

Игра на двоих, можно даже 18+.

Ранее, "Телеграф" писал, что в день всех влюбленных РАГСы будут работать в усиленном режиме.