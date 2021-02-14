Оторвать взгляд от главного героя невозможно: Анита Луценко рассказала о мини-сериале, который ей понравился

Украинская спортсменка, эксперт по похудению и главный инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Анита Луценко поделилась со своими подписчиками мини-сериалом, который ей очень понравился.
14 февраля на своей странице в Инстаграм Анита опубликовала пост, в котором отметила один из сериалов Netflix - “Люпен”, главную роль в котором исполнил французский актер Омар Си.
"Рекомендую. Оторвать взгляд от главного героя невозможно" - написала Луценко в своем посте.
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Сериал "Люпен" вышел на Netflix 8 января 2021 года.
События сериала развиваются вокруг профессионального вора Ассана Диопа, который в юности пережил смерть отца, которого обвинил в преступлении Хуберт Пеллегрини, которого он не совершал. Ассан хочет отомстить его семье и разрушить его жизнь, используя преступные навыки, сообразительность и жажду мести…
Рейтинг сериала: IMDb: 7.6, Кинопоиск: 7.36.
Отзывы о сериале разделились. Половина восторгается игрой главного героя и сериалом в общем, остальные же наоборот.
Напомним, что ранее Анита Луценко поделилась с "Телеграфом" секретами похудения для людей, работающих дома, и рассказала, каким образом возможно уменьшить икроножные мышцы на ногах.