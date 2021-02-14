Оторвать взгляд от главного героя невозможно: Анита Луценко рассказала о мини-сериале, который ей понравился

Украинская спортсменка, эксперт по похудению и главный инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Анита Луценко поделилась со своими подписчиками мини-сериалом, который ей очень понравился.

14 февраля на своей странице в Инстаграм Анита опубликовала пост, в котором отметила один из сериалов Netflix - “Люпен”, главную роль в котором исполнил французский актер Омар Си.

"Рекомендую. Оторвать взгляд от главного героя невозможно" - написала Луценко в своем посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty) Сериал "Люпен" вышел на Netflix 8 января 2021 года.

События сериала развиваются вокруг профессионального вора Ассана Диопа, который в юности пережил смерть отца, которого обвинил в преступлении Хуберт Пеллегрини, которого он не совершал. Ассан хочет отомстить его семье и разрушить его жизнь, используя преступные навыки, сообразительность и жажду мести…

Рейтинг сериала: IMDb: 7.6, Кинопоиск: 7.36.