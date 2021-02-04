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Как уменьшить икры на ногах: советы известного эксперта по похудению

Как уменьшить икры на ногах: советы известного эксперта по похудению
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинская спортсменка, эксперт по похудению и главный инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Анита Луценко, которая на днях поделилась с "Телеграфомсекретами похудения для людей, работающих дома, рассказала, каким образом возможно уменьшить икроножные мышцы на ногах.

По словам известного тренера, структура нашего тела всегда похожа на фигуру родственников, которую кардинально изменить не получится. "Зебра не фламинго. Фламинго не зебра. У каждого из нас есть структура тела. Да, она похожа в основе на фигуру мамы, папы или папиной мамы. Но я точно не о количестве жира. А скорее, о длине конечностей и их форме. Это то, что в нас заложено. И, если вы зебра, очень важно не тратить фанатично все силы и мысли на то, чтобы иметь ноги фламинго", - пишет Анита в Инстаграме.

Сырники, которые не умеют не получиться: инструктор шоу "Зваженi та щасливi" Аниты Луценко поделилась своим рецептом

Поэтому ноги не станут длиннее. Рост не увеличится после 25 лет. А икры - из объемных не станут супер-тонкими (как у модели с длинной ног метр двадцать и весом 45 кг). Но, все-таки, немного изменить реально.

Икры уменьшаться, если:

  • Уменьшится общая прослойка жира.

А это зависит от питания. И если ваше место отложения жира - это голени, то ждем когда похудеет все тело, и в конце дойдет до икр.

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  • Уменьшиться отечность.

Проверьте, есть ли варикоз. Отекают ли ноги. Носите ли вы спецгольфы (если да, то надевайте их на тренировку в том числе). Если заимеете регулярную ходьбу - это улучшит лимфоток.

  • Уделить время растяжке.

Пытаться уменьшить размер самой мышцы не очень логично. Лучше добавить больше растяжек и обратить внимание на общий процент жира в организме. Улучшайте лимфоток массажем и тренировками/движением.

Ранее Луценко рассказала об упражнениях для дома, которые помогут улучшить форму пресса и ягодиц.

Напомним, недавно Анита Луценко опубликовала совместное фото с одним из главных холостяков Украины Сергеем Мельником.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Похудение, Фигура, Анита Луценко.
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