Сериал "Бруклин 9-9" подходит к концу

Популярный американский ситком под названием "Бруклин 9-9" прекращает свое существования после предстоящего восьмого сезона.
Об этом пишет CNN. Новость о закрытии сериала каналом NBC также подтвердили создатели проекта на официальной странице в Инстаграме.
"Я так благодарен NBC и Universal Television за то, что позволили нам дать этим персонажам и нашим фанатам финал, которого они заслуживают", - сказал в своем заявлении исполнительный продюсер Дэн Гур.
Шоу, которое сосредоточено на смешных моментах в полицейском участке Бруклина, началось в 2013 году на канале FOX. Позже сериал был перекуплен NBC, где он начал выходить в эфир в 2019 году.
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В 2014 году комедия получила "Золотой глобус" как лучший телесериал в жанрах комедия или мюзикл. Исполнитель одной из главных ролей Энди Сэмберг также получил премию Globe за свою игру в проекте. Помимо Сэмберга в сериале снимаются актеры Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Стефани Беатрис, Андре Брауэр, Джо Ло Трульо, Джоэль Маккиннон Миллер и Дирк Блокер.
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По данным NBC, седьмой сезон сериала посмотрели 9,5 миллиона человек, а премьера первой серии финального восьмого сезона намечена в рамках 2021-2022.
Смотрите лучшие моменты сериала "Бруклин 9-9" - видео:
Ранее американский актер Андре Брауэр рассказал, чего стоит ожидать от нового сезона ситкома "Бруклин 9-9".