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На фоне протестов в США: актер "Бруклин 9-9" рассказал о съемках 8 сезона полицейского сериала

На фоне протестов в США: актер "Бруклин 9-9" рассказал о съемках 8 сезона полицейского сериала
22:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
Американский актер Андре Брогер подчеркнул свое стремление разрушить старые стереотипы о представителях полиции.

После того, как в городе Кеноша, штат Висконсин, полицейские стреляли в спину афроамериканца Джейкоба Блейка, в США поднялась новая волна протестов в поддержку прав чернокожих и против расистски настроенных стражей порядка. В этой связи образ полиции в кино и телесериалах вновь стал крайне актуальной темой.

Звезда полицейской комедии "Бруклин 9-9" Андре Брогер на днях дал интервью Entertainment Weekly, в котором подчеркнул свое стремление разрушить давнишний миф, что копы могут нарушать закон, когда им вздумается.

Комментируя "новый вызов", перед которым столкнулся восьмой сезон шоу, Брогер сказал, что протесты из-за смерти Джорджа Флойда оказали глубочайшее влияние на общественное восприятие полиции: "Это очень сложная тема, но я думаю, что нужно изображать куда более реалистично. Прежде всего это касается негласной традиции, что полиция имеет право нарушать закон якобы в целях всеобщего блага. На самом деле это миф, который должен быть разрушен".

К этому Брогер добавил, что "Бруклин 9-9" тоже будет ориентироваться на реальность, чтобы бороться с произволом со стороны полицейских. По словам актера, сценаристы сериала уже ведут работу в этом направлении.

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Отметим, ранее стало известно, что шоураннер Дэниел Гур забраковал готовый сценарий восьмого сезона в свете вспышки антирасистских протестов.

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Все по теме:

США, Протесты, Бруклин 9-9, Андре Брогер.

Автор:

Телеграф
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