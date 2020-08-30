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Вышел тизер короткометражки "Человеческой голос" с Тильдой Суинтон (Видео)

Вышел тизер короткометражки "Человеческой голос" с Тильдой Суинтон (Видео)
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram
В сети появился первый тизер короткометражного фильма Педро Альмодовара "Человеческий голос", главную роль в котором исполняет Тильда Суинтон.

Сюжет короткометражного фильма основан на разговоре женщины по телефону с ее любовником, решившим бросить ее и жениться на другой. В основе сюжета короткометражки лежит одноименная монопьеса Жана Кокто.

В этой картине британская актриса появляется в бордовом "барочном" платье с кринолином из весенней коллекции Balenciaga.

Это первая фильм Альмодовара на английском языке. Продюсером выступил брат режиссера Агустин Альмодовар.

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Премьера короткометражки состоится на Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет со 2 по 12 сентября. Напомним, что председателем жюри на мероприятии станет всемирно известная австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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Все по теме:

Тильда Суинтон, Педро Альмодовар, Тизер, Человеческой голос.

Автор:

Телеграф
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