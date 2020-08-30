Вышел тизер короткометражки "Человеческой голос" с Тильдой Суинтон (Видео)

В сети появился первый тизер короткометражного фильма Педро Альмодовара "Человеческий голос", главную роль в котором исполняет Тильда Суинтон.

Сюжет короткометражного фильма основан на разговоре женщины по телефону с ее любовником, решившим бросить ее и жениться на другой. В основе сюжета короткометражки лежит одноименная монопьеса Жана Кокто.

В этой картине британская актриса появляется в бордовом "барочном" платье с кринолином из весенней коллекции Balenciaga.

Это первая фильм Альмодовара на английском языке. Продюсером выступил брат режиссера Агустин Альмодовар.

Clip de presentación de La Voz Humana de Pedro Almodóvar. pic.twitter.com/321sAPZMvj — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 27, 2020

Премьера короткометражки состоится на Венецианском кинофестивале, который в этом году пройдет со 2 по 12 сентября. Напомним, что председателем жюри на мероприятии станет всемирно известная австралийская актриса Кейт Бланшетт.