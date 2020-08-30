"Женщинам было отказано": Эмилия Кларк посетовала на несправедливые условия на съемках "Игры престолов"

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", заявила о гендерном неравенстве во время съемок сериала.

Эмилия Кларк, исполнившая в сериале Дейнерис Таргариен, в недавнем интервью посетовала, что на съемочной площадке актеры имели больше привилегий, чем актрисы.

Она рассказала, что актеров, которые играли членов Ночного дозора, заставляли носить гигантские меховые шубы. Во время жары артисты могли пользоваться специальной системой охлаждения.

В свою очередь Кларк отметила, что женщинам в таких приспособлениях было отказано. Она пожаловалась, что ей было сложно работать в плотной одежде и парике.

View this post on Instagram A post shared by Daenerys Targaryen ♡ (@queendaenerys) on Aug 11, 2020 at 9:28am PDT

Напомним, не так давно Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли раздеться на камеру на съемках сериала "Игры престолов".

Как сообщалось ранее, в июле звезда "Игры престолов" была замечена на свидании с новым парнем.