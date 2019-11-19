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"А теперь я на площадке абсолютно голая": Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли раздеться на камеру

"А теперь я на площадке абсолютно голая": Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли раздеться на камеру
20:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Популярная актриса Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли сниматься обнаженной без предварительной договоренности.

Об этом Эмилия Кларк рассказала в подкасте Armchair Expert. Так, для одного из проектов актрисе предложили раздеться, но это не обсуждалось накануне.

После того, как британка отказалась, ее попытались убедить, используя аргумент: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов".

Такие слова разозлили Эмилию и она ответила на это: "Идите к черту".

Кроме того, 33-летняя знаменитость вспомнила, как она плакала в туалете между съемками "Игры престолов" и о том, что ей было достаточно сложно сниматься полностью обнаженной в одном из эпизодов.

 
 
 
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"До этого я никогда не была на съемочной площадке такого большого проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я", – рассказала она.

Напомним, что британская актриса Эмилия Кларк, которая недавно отпраздновала 33-летие в Париже, снялась в фотосессии для известного журнала Wonderland. Также Эмилия рассказала журналистам о социальных сетях, проблемах со здоровьем и жизни за пределами сериала. В издании отметили, что поскольку Кларк была главной героиней крупнейшего шоу всех времен, можно с уверенностью сказать, что ее звезда уже взошла.

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Мода, Знаменитости, Актриса, Костюм, Эмилия Кларк, Игры престолов, Как носить.
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